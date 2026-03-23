بنيران المدفعية.. جيش الاحتلال يقتل مستوطنا عن طريق الخطأ

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن المواطن الإسرائيلي الذي قتل أمس الأحد في مسغاف عام بأصبع الجليل قُتل بنيران اسرائيلية عن طريق الخطأ.





وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي الجنرال إن الجيش يحقق فيما إذا كانت نيران مدفعيته قد قتلت بالخطأ مزارعا إسرائيليا في شمال البلاد في كيبوتس مسغاف عام صباح يوم الأحد، بحسب سكاي نيوز.





و قتل، أمس الأحد، شخص وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر سقوط صاروخ كان يعتقد أنه أطلق من لبنان على سيارتهما في منطقة مسغاف عام بالجليل شمال إسرائيل.





وكانت الشرطة الإسرائيلية أفادت الأحد بمقتل شخص لم تحدد هويته، إثر إصابة مركبة جراء سقوط صاروخ في منطقة الحدود بإصبع الجليل، كما اندلعت حرائق في عدد من المركبات.