بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم، عن إجراء حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية المختلفة، في إطار ضخ دماء شبابية جديدة لقيادة المنظومة التعليمية ولضبط سير العمل داخل الإدارات التعليمية.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إشراف ومتابعة الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

التفاصيل الكاملة لحركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في كفر الشيخ



وشملت حركة التنقلات تكليف كل من: عبد الله الحسيني فتح الله البحيري، مديرًا لإدارة مطوبس التعليمية، وأحمد بسيوني أحمد عبيد، مديرًا لإدارة فوه التعليمية، وعبد المعبود علي علي داود، مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية، وأمينة عبد السيد أحمد عثمان الدعدر، مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية، وخالد إبراهيم عباس محمد، مديرًا لإدارة الحامول التعليمية.



كما شمل القرار تكليف حسن بسيوني علي إبراهيم، للعمل مديرًا لإدارة سيدي سالم التعليمية، ووائل عبد الباري محمد هراس، مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، وحمودة كامل محمد يونس، مديرًا لإدارة بيلا التعليمية، والسيد محمد عبد الحميد الشافعي، مديرًا لإدارة قلين التعليمية.

كما شملت الحركة: محمد أحمد طه عبد الرازق الزهيري، مديرًا لإدارة الرياض التعليمية، والسيد إسماعيل علي إسماعيل، مديرًا لإدارة سيدي غازي التعليمية، ونجوى حمدي عبد العليم حسن، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وياسر أحمد اليماني البرجي، مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.