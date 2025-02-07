قبل رمضان.. طريقة تخزين الطعمية في الفريزر

تخزين الطعمية (الفلافل) الهشة في الفريزر من الأشياء المهمة، وإليك طريقة تحافظ على قرمشتها وجودتها، قبل شهر رمضان.
اتبعي الخطوات التالية:
1. تحضير الطعمية للتخزين
- جهزي عجينة الطعمية كالمعتاد، وأضيفي جميع المكونات والتوابل.
- شكّلي الطعمية إلى أقراص بالحجم المطلوب.
- اختياري: يمكنك رش القليل من السمسم على الوجه.
2. التجميد قبل القلي (أفضل طريقة)
- رُصي أقراص الطعمية غير المقلية في صينية مفروشة بورق زبدة.
- ضعي الصينية في الفريزر لمدة 1-2 ساعة حتى تتماسك الأقراص.
- بعد أن تتجمد، انقلي الأقراص إلى أكياس بلاستيكية أو علب محكمة الإغلاق، ثم أعيديها للفريزر.
- عند الاستخدام، قومي بقليها مباشرةً من الفريزر دون إذابتها، لتحافظ على هشاشتها.
3. التجميد بعد القلي (للتسخين لاحقًا)
- قومي بقلي الطعمية نصف قلية حتى تصبح ذهبية اللون ولكن ليست مقرمشة تمامًا.
- ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، ثم اتركيها تبرد تمامًا.
- رُصيها في طبقات مع فواصل من ورق الزبدة داخل علبة محكمة الإغلاق.
- عند الحاجة، سخّنيها في الفرن أو المقلاة الهوائية (Air Fryer) للحصول على هشاشتها مجددًا.
بهذه الطريقة، يمكنك الاحتفاظ بالطعمية في الفريزر لمدة تصل إلى ٣ اشهر مع ضمان طعم وقوام مثالي عند القلي أو التسخين!