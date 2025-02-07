قبل رمضان.. طريقة تخزين الطعمية في الفريزر

تخزين الطعمية (الفلافل) الهشة في الفريزر من الأشياء المهمة، وإليك طريقة تحافظ على قرمشتها وجودتها، قبل شهر رمضان.

اتبعي الخطوات التالية:

1. تحضير الطعمية للتخزين

جهزي عجينة الطعمية كالمعتاد، وأضيفي جميع المكونات والتوابل.

شكّلي الطعمية إلى أقراص بالحجم المطلوب.

اختياري: يمكنك رش القليل من السمسم على الوجه.

2. التجميد قبل القلي (أفضل طريقة)

رُصي أقراص الطعمية غير المقلية في صينية مفروشة بورق زبدة.

ضعي الصينية في الفريزر لمدة 1-2 ساعة حتى تتماسك الأقراص.

بعد أن تتجمد، انقلي الأقراص إلى أكياس بلاستيكية أو علب محكمة الإغلاق، ثم أعيديها للفريزر.

عند الاستخدام، قومي بقليها مباشرةً من الفريزر دون إذابتها، لتحافظ على هشاشتها.

3. التجميد بعد القلي (للتسخين لاحقًا)

قومي بقلي الطعمية نصف قلية حتى تصبح ذهبية اللون ولكن ليست مقرمشة تمامًا.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، ثم اتركيها تبرد تمامًا.

رُصيها في طبقات مع فواصل من ورق الزبدة داخل علبة محكمة الإغلاق.

عند الحاجة، سخّنيها في الفرن أو المقلاة الهوائية (Air Fryer) للحصول على هشاشتها مجددًا.

بهذه الطريقة، يمكنك الاحتفاظ بالطعمية في الفريزر لمدة تصل إلى ٣ اشهر مع ضمان طعم وقوام مثالي عند القلي أو التسخين!