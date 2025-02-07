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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 10 أيام.. العرض المسرحي "الطريق" بمركز طنطا الثقافي

هيئة قصور الثقافة بالغربية
هيئة قصور الثقافة بالغربية
الغربية أحمد علي

يشهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، فعاليات العرض المسرحي "الطريق"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجانا، لمدة 10 أيام متتالية، بداية من مساء غد السبت، الموافق 8 فبراير، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار تاريخي حول مرحلة من حياة العارف بالله السيد أحمد البدوي، والملك الظاهر بيبرس، سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية، وكيف دارت الحياة السياسية والإجتماعية في مصر، مع محاولات الشيعه لخلخلة الحكم وإثارة المشكلات، وكيفية تعامل السيد البدوي والظاهر بيبرس مع هذا الأمر.

العرض المسرحي "الطريق" تأليف د. طارق عمار، وإخراج أسامة شفيق، أشعار د. مسعود شومان، موسيقى وألحان عبد الله رجال، مخرج منفذ حسن خليل، كريوجرافيا أحمد جمال، سينوجرافيا محمد محسن، ومن بطولة عدد من أعضاء فرقة الغربية القومية المسرحية، ومن بينهم: سمير يوسف، محمد عبد العزيز، أحمد راضي، سمر مسعد، منار السيد، مارينا أمير، محمد جمعة، حسن عطية، أحمد الشريف، محمد السايس، محمد علاء، محمود قناوي، محمد هشام، وماجد صلاح.

يذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

الغربية الثقافة توعية عروض تثقيف هيئة قصور

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