رد فعل صادم من نجم الزمالك بعد فوز بيراميدز على سموحة

حقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك "ممكن حد من المدربين يجيله جلطة من الحكام والله قرارات كلها صعبة تتاخد في وجود الڤار مش عارف فيه ايه، وفي الاخر محدش بيتعاقب والمدربين يتعاقبوا ويتشالوا وحاجة غريبة".

وأضاف "نفسي اعرف كود تحكيمي للدوري المصري حد ماشي عليه تحس ان كل واحد ليه قانون ".

وسجل على جبر هدفا لفريق بيراميدز في الدقيقة 90+7 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل وسط اعتراضات كبيرة من دكة بدلاء بيراميدز، وبعد العودة لتقنية جكم الفيديو المساعد تم احتساب الهدف في الدقيقة 90+14، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على سموحة بهدف نظيف.

كما شهد اللقاء أيضًا، لقطة تحكيمية أثارت الجدل، بعدما قرر حكم اللقاء عدم احتساب ركلة جزاء لصالح سموحة بعد مراجعة تقنية «الفار»، واعترض أحمد سامي مدرب الفريق، وتلقى بطاقة صفراء، بسبب اعتراضه، قبل أن يتحصل على بطاقة حمراء، بنهاية اللقاء.

ترتيب بيراميدز وسموحة بالدوري

وبتلك النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة جدول الدورى برصيد 27 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة.