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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي سعودي: تنسيق مستمر بين مصر والمملكة في ملف القضية الفلسطينية

مصر والسعودية
مصر والسعودية
هاني حسين

أكد فيصل الشمري المحلل السياسي السعودي، أن المملكة العربية السعودية ومصر دولة واحدة، والامة العربية تواجه مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم .

وقال  فيصل الشمري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك وحدة للصف العربي في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين ".

وأكمل :" تنسيق  مستمر بين مصر والسعودية  في ملف القضية الفلسطينية  لمواجهة أطروحات تهجير الفلسطينين ".

ولفت الشمري:" نتنياهو يعاني سياسيا في الداخل الإسرائيلي بسبب ضغوط الإدارة الامريكية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار ".

وقال: " موقف السعودية من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير والمملكة تؤكد انه لا تطبيع مع إسرائيل إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ".

مصر السعودية اخبار التوك شو غزة تهجير الفلسطينيين

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