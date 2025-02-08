محلل سياسي سعودي: تنسيق مستمر بين مصر والمملكة في ملف القضية الفلسطينية

أكد فيصل الشمري المحلل السياسي السعودي، أن المملكة العربية السعودية ومصر دولة واحدة، والامة العربية تواجه مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم .

وقال فيصل الشمري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك وحدة للصف العربي في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين ".

وأكمل :" تنسيق مستمر بين مصر والسعودية في ملف القضية الفلسطينية لمواجهة أطروحات تهجير الفلسطينين ".

ولفت الشمري:" نتنياهو يعاني سياسيا في الداخل الإسرائيلي بسبب ضغوط الإدارة الامريكية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار ".

وقال: " موقف السعودية من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير والمملكة تؤكد انه لا تطبيع مع إسرائيل إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ".