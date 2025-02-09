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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القاهرة أول محافظة يطبق فيها نظام ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمي

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الملف الصحي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية لهم، مشيرًا إلى أن كافة المشاريع الصحية التى تقيمها الدولة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ القاهرة لمتابعة الخطوات الاجرائية لاختيار محافظة القاهرة كأول محافظة يطبق فيها نظام ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمى فى القطاع الطبى بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ  للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، و اللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ود. حمودة الجزار مدير مديرية الصحة، و اللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

ووجه محافظ القاهرة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لاختيار محافظة القاهرة لتكون النموذج الأول لتطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل المنظومة الجديدة التي تقوم بها وزارة الصحة، مؤكدًا أن المحافظة ستكون داعمة في تطبيق هذا الفكر المتطور خاصة وأن القاهرة تعد مركزًا طبيًا يقدم العلاج للقاطنين بها والقادمين من المحافظات الأخري.

وشدد  محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة الإشغالات، وتكثيف النظافة بمحيط المراكز الطبية المطورة، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير.

وأشار د. حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية  أنه تم الانتهاء من تجهيز ١٥٠ مركزًا من مراكز الرعاية الأولية ب١٣٤٢ حاسب آلى للبدء فى تطبيق التحول الرقمي، مع توفير شبكة نت هوائية، وسينتهى العمل من تدريب فرق العمل على المنظومة الجديدة الأسبوع الحالى ليبدأ التطبيق آخر الشهر الجارى.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أنه سيتم بالتزامن مع تطبيق التحول الرقمي،  رفع الكفاءة الإنشائية لجميع المنشآت الطبية، وتوحيد دهانات الواجهات الخارجية واللافتات للمراكز الطبية ال ١٥٠،  وال ٦٢ مستشفى التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة ، بالإضافة إلى توحيد الزي الخاص بالأطباء ، وطاقم التمريض وتوحيد ال ID الخاص بهم.

محافظ القاهرة الملف الصحي الدكتور إبراهيم

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