قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قد يجر إلى مفاسد.. حكم الحديث بين المخطوبين في الهاتف
وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة
الأرصاد تحذر من سحب كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة تغطي السواحل الشمالية
فرار مستر بيست من داخل أهرامات الجيزة.. اليوتيوبر الأشهر في العالم يستكشف الحضارة المصرية
الصغرى 11.. انخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
مع عودة المدارس.. كثافات مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 فبراير 2025
27 فبراير..مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية
سعر الذهب اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق
المدارس تلتزم بتسليم كتب الترم الثاني للطلاب مع عودة الدراسة| صور
القضية الفلسطينية تتصدَّر المباحثات.. رئيس البرلمان العربي يلتقي إمام الجامع الأكبر بموسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل يمكن لعراقيل نتنياهو أن تؤدي إلى انهيار صفقة التبادل؟

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

اتفقت صحف عبرية، أن رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو بإمكانه أن يعطل المراحل التالية من صفقة التفاوض حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
وذكرت  صحيفة هآرتس العبرية ناقلة عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو قد يسعى إلى وضع عراقيل تؤدي إلى انهيار صفقة التبادل مع حماس.

وقالت هآرتس، إن الفريق التفاوضي للاحتلال الذي يزور الدوحة لن يدفع باتجاه المرحلة الثانية ونتنياهو يعلن أنه لا يريدها، بل إنه وجه الوفد إلى عدم الخوض فيها بشكل مريح كامل.

وذكرت هآرتس، أن نتنياهو أرسل فريق مفاوضات بصلاحيات مقلصة ودون القدرة على فعل أي شيء حتى يمكنه تعسير المفاوضات متى رأى ذلك.

ولفتت المصادر، إلى أن نتنياهو يعتقد أن مشاهد الإفراج عن المخطوفين من غزة أثرت سلبًا على استطلاعات الرأي الخاصة بحكومته وشعبيته، فلافتات القسام الاستهزائية بالنصر المطلق للاحتلال ومزاعمه تجعل نتنياهو يظن ألا حكومة له إن أكمل الصفقة وهو ما لا يريده، فيريد البقاء في منصبه متى كان هذا ممكنًا.

وأشارت الصحيفة ومصادرها، إلى أن حركة المقاومة حماس قد لا تكمل الصفقة إذا شعرت أن نتنياهو يسعى إلى عرقلتها ولن يمضي نحو المرحلة الثانية منها.

وسبق وقالت معظم الصحف العبرية سابقًا، إن المعطل الأول للصفقة طوال الأشهر الماضية لم يكن إلا نتنياهو الذي رأى إنه من الأفضل بالتضحية بالأسرى مقابل بقاءه في السلطة.

نتنياهو الصفقة استمرار الصفقة لعراقيل نتنياهو انهيار صفقة التبادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سماء الشرقية

هل ظهرت كائنات فضائية في مصر.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية|تفاصيل

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغا خان تمهيدا لمراسم الجنازة الرسمية

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغاخان استعدادًا لمراسم الجنازة الرسمية.. صور

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

رئيس مجلس الوزراء

قرار حكومي عاجل بدفن الأمير كريم الحسيني بضريح الأغا خان في أسوان

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 9-2-2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من برودة شديدة وغطاء سحابي كثيف اليوم

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي

زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب منطقة البحر الكاريبي.. وتحذيرات من تسونامي

طقس اليوم

طقس اليوم الأحد | أمطار تضرب القاهرة وشديد البرودة صباحًا ومساء.. واحذروا الشبورة

ترشيحاتنا

الاسانسير

بعد حادث أسانسير مستشفى كفر الزيات.. نصائح للتعامل مع أعطال المصاعد الكهربائية

سرطان الرحم

انتبهى لها .. أعراض سرطان الرحم

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

طريقة عمل الكشري الإسكندراني للشيف نجلاء الشرشابي

بالصور

تتحول لمادة سامة.. تخزين السبانخ يصيبك بمخاطر صحية

السبانخ
السبانخ
السبانخ

زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

مناقيش
مناقيش
مناقيش

محمد سامي يصارع الزمن لإنهاء تصوير «سيد الناس» قبل حلول شهر رمضان|صور

محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس

طريقة عمل كب كيك الفراولة بالخطوات

كب كيك
كب كيك
كب كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟

ايمان عبد اللطيف

أمطار خلال ساعات .. تحذير عاجل من الأرصاد | تفاصيل

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد