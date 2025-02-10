بشير التابعي: إمام عاشور أصبح الحاكم بأمره في الأهلي



طالب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بمراجعة تصريحات مجلس الإدارة قبل الانتخابات وما تم تنفيذه.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أيمن ممدوح عباس، تم توريطه في التصريحات عن تجديد عقد زيزو".

وتابع:" أطالب جمهور الزمالك بمراجعة تصريحات مجلس الإدارة قبل الانتخابات، وما وصل إليه في النادي حاليًا".

وشدد:" مصطفى العش، لاعب جيد، والفترة القادمة سيقدم أوراق اعتماده، وإمام عاشور أصبح الحاكم بأمره في الأهلي، بعد ضم "نسيبه" ياسين حافظ، للأهلي".

وأضاف:" الزمالك لم يظهر بسمتوى جيد في مباراة الإسماعيلي، ولكن الأهم الفوز وحصد الثلاث نقاط".