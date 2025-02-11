قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيدًا للافتتاح الرسمي لمركز شباب محمد صلاح.. وزير الرياضة يلتقي عائلته
المرأة الحامل أبرزها .. 4 حالات أجاز فيها قانون الإجراءات الجنائة تأجيل تنفيذ العقوبة
حسام زكي: التناغم العربي واعادة إعمار غزة أفضل رد على ترامب
رئيس الوزراء: وقف التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي
أصبحت نسخة من منى زكي.. 10 صور لـ لي لي أحمد حلمي بعد ظهورها الأخير
خالد عبد الغفار: 22 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه
وزير الصحة: 19 ألف متقدم لبعثة الحج الطبية فاز منهم 102
ذكرى وفاة «الناظر» علاء ولي الدين.. رحيل مبكر وإرث هائل من الضحك
ملك الأردن من أمريكا: يجب تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين
عصام صاصا على الأسفلت.. متى يخرج مطرب المهرجانات من الحبس؟
المرأة الحامل والمرضى النفسيون.. البرلمان يقر تعديلات جديدة في تنفيذ العقوبة
حكم تعمد التأخر في دخول المسجد حتى سماع الإقامة.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن.. حمايتها من المشاكل والإصابات

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن
نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن
أسماء عبد الحفيظ

الأذن من أكثر أعضاء الجسم حساسية وتعقيدًا، فهي المسؤولة عن السمع والتوازن، الاهتمام بصحة الأذن لا يقتصر فقط على تنظيفها، بل يتطلب اتباع مجموعة من العادات الصحية لتجنب المشكلات التي قد تؤثر على وظيفتها. 

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن 

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن

إليكِ أهم النصائح للحفاظ على صحة أذنك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تجنب استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن

أعواد القطن قد تدفع الشمع إلى الداخل بدلًا من إزالته، مما يؤدي إلى انسداد الأذن.

بدلًا من ذلك، يمكنك تنظيف الأذن بلطف باستخدام منشفة مبللة أو ترك الأذن تنظف نفسها؛ فالشمع يعتبر طبقة حماية طبيعية.

2. حماية الأذن من الضوضاء العالية

التعرض المستمر للأصوات المرتفعة مثل الموسيقى الصاخبة أو الضوضاء المهنية يمكن أن يسبب فقدان السمع التدريجي.

استخدمي سدادات أذن في الأماكن الصاخبة، وحافظي على مستوى صوت معتدل عند استخدام سماعات الرأس.

3. تجنب إدخال أشياء غريبة في الأذن

إدخال أشياء مثل الدبابيس أو الأقلام لتنظيف الأذن أو تخفيف الحكة قد يسبب جروحًا أو ثقبًا في طبلة الأذن.

4. الحفاظ على الأذن جافة

الرطوبة في الأذن قد تُسبب التهابات، لذا تأكدي من تجفيف أذنك جيدًا بعد السباحة أو الاستحمام.

يمكن استخدام سدادات أذن مضادة للماء أثناء السباحة لتجنب دخول الماء.

5. معالجة الالتهابات بسرعة

إذا شعرتِ بألم في الأذن، أو لاحظتِ إفرازات، أو فقدانًا مؤقتًا للسمع، فراجعي الطبيب فورًا لتشخيص الحالة وعلاجها مبكرًا.

6. تجنب استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة

الاستخدام المفرط لسماعات الأذن يزيد من احتمالية تراكم الشمع ويؤدي إلى تهيج قناة الأذن.

قومي بإزالتها كل ساعة لمنح أذنك استراحة.

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن

7. الحفاظ على نظافة الأذن من الخارج

نظفي الأذن الخارجية بلطف باستخدام منشفة مبللة.

لا تحاولي تنظيف القناة الداخلية إلا عند الحاجة وتحت إشراف طبيب.

8. الحفاظ على توازن ضغط الأذن أثناء السفر

أثناء الطيران أو السفر لمناطق مرتفعة، امضغي العلكة أو ابتلعي اللعاب بانتظام لتخفيف ضغط الأذن.

استخدمي سدادات أذن مخصصة للطيران إذا كنتِ تعانين من مشاكل مع تغييرات الضغط.

9. اتباع نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة الغنية بأوميغا-3، مثل الأسماك، والفيتامينات مثل فيتامين B12، لدعم صحة الأذن وتحسين الدورة الدموية في الأذن الداخلية.

10. زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة بانتظام

إجراء فحوصات دورية يساعد على اكتشاف أي مشاكل مبكرًا مثل التهابات الأذن أو فقدان السمع التدريجي.

11. حماية الأذن من التغيرات المناخية

في الأجواء الباردة، ارتدي قبعة أو غطاء للأذن لتجنب التهابات الأذن الناتجة عن الهواء البارد.

12. الابتعاد عن التدخين والأماكن الملوثة

التدخين يسبب ضررًا للأوعية الدموية التي تغذي الأذن، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع.

تجنبي التعرض للمناطق ذات الهواء الملوث الذي قد يسبب التهابات الأذن.

13. التعامل بحذر مع نزلات البرد

نزلات البرد قد تؤدي إلى التهابات الأذن الوسطى، لذا احرصي على علاجها فورًا.

استخدمي بخاخات الأنف إذا لزم الأمر لتقليل الاحتقان الذي قد يؤثر على الأذن.

14. تجنب استخدام الأدوية بدون استشارة طبيب

بعض الأدوية قد تؤثر سلبًا على صحة الأذن وتسبب فقدان السمع (الأدوية السامة للأذن)، لذا تناولي الأدوية فقط بعد استشارة الطبيب.

15. شرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة

تحسين الدورة الدموية عبر شرب الماء وممارسة الرياضة يدعم صحة الأذن ويعزز قدرتها على أداء وظائفها بشكل صحيح.

الأذن أعواد القطن صحة الأذن نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن تجنب استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي الغيطي

كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري.. تفاصيل حادث مي الغيطي واعتذارها لـ رامز جلال

انستابي

خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاء

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من رياح وأمطار وطقس شديد البرودة في هذا الموعد.. فيديو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في ثمن البانيه

الامطار

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

قراءة سورة الواقعة

لماذا حث النبي بناته على قراءة سورة الواقعة قبل الفجر؟.. لـ10 أسباب

وزير التربية والتعليم

التعليم تصدر قرارات عاجلة لحماية الطلاب خشية السقوط من الأدوار العليا بالمدارس

ترشيحاتنا

سيارات جديدة 2025 تحت 800 ألف جنيه

سيارات جديدة 2025 تحت 800 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2008

تويوتا كورولا مستعملة بـ 500 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا موديل 2022

سوق المستعمل .. شيفروليه أوبترا سعرها 450 ألف جنيه

بالصور

أصبحت نسخة من منى زكي.. 10 صور لـ لي لي أحمد حلمي بعد ظهورها الأخير

لي لي أحمد حلمي
لي لي أحمد حلمي
لي لي أحمد حلمي

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن.. حمايتها من المشاكل والإصابات

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن
نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن
نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن

الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك أهم 10 أطعمة تخلصك منه

الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك اهم 10 اطعمه تخلصك منه
الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك اهم 10 اطعمه تخلصك منه
الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك اهم 10 اطعمه تخلصك منه

عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا.. الحل الطبيعي السحري

عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا
عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا
عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا

فيديو

احمد حلمي

أساء للمصريبن .. ماذا قال محمود سعد وتامر أمين عن حلمي

مسلسل 80 باكو

هدي المفتي تعمل فى كوافير نتصار .. برومو مسلسل 80 باكو | شاهد

إش إش

طرح برومو ثاني من مسلسل " إش إش " .. فيديو

واقعة المحلة

رصـ..اصة غيرت كل حاجة .. المحلة في حالة صدمة بسبب واقعة قصة نجل صاحب مطعم شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد