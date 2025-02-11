نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن.. حمايتها من المشاكل والإصابات

الأذن من أكثر أعضاء الجسم حساسية وتعقيدًا، فهي المسؤولة عن السمع والتوازن، الاهتمام بصحة الأذن لا يقتصر فقط على تنظيفها، بل يتطلب اتباع مجموعة من العادات الصحية لتجنب المشكلات التي قد تؤثر على وظيفتها.

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن

إليكِ أهم النصائح للحفاظ على صحة أذنك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تجنب استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن

أعواد القطن قد تدفع الشمع إلى الداخل بدلًا من إزالته، مما يؤدي إلى انسداد الأذن.

بدلًا من ذلك، يمكنك تنظيف الأذن بلطف باستخدام منشفة مبللة أو ترك الأذن تنظف نفسها؛ فالشمع يعتبر طبقة حماية طبيعية.

2. حماية الأذن من الضوضاء العالية

التعرض المستمر للأصوات المرتفعة مثل الموسيقى الصاخبة أو الضوضاء المهنية يمكن أن يسبب فقدان السمع التدريجي.

استخدمي سدادات أذن في الأماكن الصاخبة، وحافظي على مستوى صوت معتدل عند استخدام سماعات الرأس.

3. تجنب إدخال أشياء غريبة في الأذن

إدخال أشياء مثل الدبابيس أو الأقلام لتنظيف الأذن أو تخفيف الحكة قد يسبب جروحًا أو ثقبًا في طبلة الأذن.

4. الحفاظ على الأذن جافة

الرطوبة في الأذن قد تُسبب التهابات، لذا تأكدي من تجفيف أذنك جيدًا بعد السباحة أو الاستحمام.

يمكن استخدام سدادات أذن مضادة للماء أثناء السباحة لتجنب دخول الماء.

5. معالجة الالتهابات بسرعة

إذا شعرتِ بألم في الأذن، أو لاحظتِ إفرازات، أو فقدانًا مؤقتًا للسمع، فراجعي الطبيب فورًا لتشخيص الحالة وعلاجها مبكرًا.

6. تجنب استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة

الاستخدام المفرط لسماعات الأذن يزيد من احتمالية تراكم الشمع ويؤدي إلى تهيج قناة الأذن.

قومي بإزالتها كل ساعة لمنح أذنك استراحة.

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن

7. الحفاظ على نظافة الأذن من الخارج

نظفي الأذن الخارجية بلطف باستخدام منشفة مبللة.

لا تحاولي تنظيف القناة الداخلية إلا عند الحاجة وتحت إشراف طبيب.

8. الحفاظ على توازن ضغط الأذن أثناء السفر

أثناء الطيران أو السفر لمناطق مرتفعة، امضغي العلكة أو ابتلعي اللعاب بانتظام لتخفيف ضغط الأذن.

استخدمي سدادات أذن مخصصة للطيران إذا كنتِ تعانين من مشاكل مع تغييرات الضغط.

9. اتباع نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة الغنية بأوميغا-3، مثل الأسماك، والفيتامينات مثل فيتامين B12، لدعم صحة الأذن وتحسين الدورة الدموية في الأذن الداخلية.

10. زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة بانتظام

إجراء فحوصات دورية يساعد على اكتشاف أي مشاكل مبكرًا مثل التهابات الأذن أو فقدان السمع التدريجي.

11. حماية الأذن من التغيرات المناخية

في الأجواء الباردة، ارتدي قبعة أو غطاء للأذن لتجنب التهابات الأذن الناتجة عن الهواء البارد.

12. الابتعاد عن التدخين والأماكن الملوثة

التدخين يسبب ضررًا للأوعية الدموية التي تغذي الأذن، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع.

تجنبي التعرض للمناطق ذات الهواء الملوث الذي قد يسبب التهابات الأذن.

13. التعامل بحذر مع نزلات البرد

نزلات البرد قد تؤدي إلى التهابات الأذن الوسطى، لذا احرصي على علاجها فورًا.

استخدمي بخاخات الأنف إذا لزم الأمر لتقليل الاحتقان الذي قد يؤثر على الأذن.

14. تجنب استخدام الأدوية بدون استشارة طبيب

بعض الأدوية قد تؤثر سلبًا على صحة الأذن وتسبب فقدان السمع (الأدوية السامة للأذن)، لذا تناولي الأدوية فقط بعد استشارة الطبيب.

15. شرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة

تحسين الدورة الدموية عبر شرب الماء وممارسة الرياضة يدعم صحة الأذن ويعزز قدرتها على أداء وظائفها بشكل صحيح.