بطارية 2000 كيلو وتشحن في 9 دقائق فقط.. أقوى سيارة كهربائية في العالم | اعرف مواصفاتها

في خطوة غير مسبوقة، نجحت شركة زيكر Zeekr في تحقيق إنجاز غير مسبوق في عالم السيارات الكهربائية عبر تطوير بطارية "جولدن"، التي حصلت على براءة اختراع لتصبح الأسرع في العالم، متفوقة على جميع المنافسين.

هذه التقنية المبتكرة لم ترفع فقط كفاءة السيارات الكهربائية، بل غيرت قواعد اللعبة بالكامل، مما يجعل زيكر في صدارة السباق نحو مستقبل السيارات الكهربائية.

بطارية "جولدن" – ثورة في عالم الشحن السريع

تعتبر بطارية "جولدن" نقلة نوعية في عالم الشحن السريع، حيث تعمل بقدرة شحن تصل إلى 844 كيلووات وتعتمد على جهد 800 فولت، مما يمكن السيارة من الوصول إلى 80% من سعة الشحن خلال 9 دقائق فقط.

هذا الابتكار يمنح سيارة زيكر 007 ميزة استثنائية، حيث يمكنها تحقيق مدى يزيد عن 500 كم بشحن 15 دقيقة فقط، وهو ما يتجاوز جميع الأرقام السابقة التي سجلتها السيارات الكهربائية المنافسة، والتي لا يتجاوز الحد الأقصى لشحنها السريع 450 كم في ساعة واحدة.

كيف جعلت البطارية "جولدن" من Zeekr 007 أسرع سيارة كهربائية؟

إلى جانب البطارية المتطورة، تتمتع السيارة بأداء مذهل وتصميم فاخر:

نسخة الدفع الخلفي بمحرك واحد بقوة 310 كيلوواط وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.4 ثانية

نسخة الدفع الرباعي ثنائية المحرك مع محرك أمامي بقوة 165 كيلوواط ومحرك خلفي 310 كيلوواط، ما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.84 ثانية فقط

نظام كهربائي 800 فولت يدعم قدرة شحن تصل إلى 500 كيلوواط

بطاريتان متاحتان بسعة 75 كيلوواط/ساعة بمدى يصل إلى 650 كم، و100 كيلوواط/ساعة بمدى يصل إلى 825 كم وفق تصنيفات CLTC.



زيكر X7 – طراز SUV بنفس التقنية الثورية

كشفت زيكر أيضًا أن طرازها الجديد Zeekr X7 سيحصل على نفس تكنولوجيا البطارية "جولدن"، مما سيعزز مكانة الشركة في سوق السيارات الكهربائية العالمي، ويمهد الطريق لمنافسة أقوى العلامات التجارية.

تفوق على المنافسين بفضل البطارية الخارقة

تتجاوز هذه التكنولوجيا بكثير ما هو متاح حاليًا في معظم السيارات الكهربائية، حيث أن الحد الأقصى للشحن السريع في الطرازات الحالية نادرًا ما يتجاوز 450 كم في ساعة شحن واحدة.