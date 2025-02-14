قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي نور شمس
فخورة بالعمل تحت إدارتك.. هدى زاهر توجه رسالة لـ محمد سامي
عمر فرج يواصل مشروع محمود الجندي المسرحي في البحيرة
أنواع الورود المناسبة في عيد الحب.. نصائح مجربة من منسقة نباتات
بلدية غزة: قوات الاحتلال دمرت 133 آلية ومركبة وأخرجت 63 بئرا للمياه عن الخدمة
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: "كن"
رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين
وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بليلة النصف من شعبان
موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
محمد عبد اللطيف: مصر تولي اهتماما بالغا بتطوير التعليم الفني
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. إزالة 33 حالة تعد واسترداد 713 فدان زراعة بالقوصية والبداري

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 33 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي القوصية والبداري واسترداد 3252 متر مربع مباني و713 فدان و 9 قيراط زراعة ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز حملة للازالات وتمكنت من إزالة 24 حالة تعدي منهم 7 حالات تعدي بالمباني على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بمساحة 1225 متر مربع و 8 حالات تعدي بالزراعة على أملاك مخصصة للإذاعة والتليفزيون بمساحة 13 فدان و 9 قيراط و 5 حالات تعدي بالزراعة والتجريف على أملاك هيئة التعمير بمساحة 700 فدان و 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 963 متر مربع كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز من إزالة 9 حالات تعدي بالمباني على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بمساحة 1064 متر مربع مشيراً إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.

وأكد أبوالنصر على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب لافتاً إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لافتاً إلى أن الموجة الــ 25 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط إزالة التعديات أخبار أسيوط إزالة التعديات بأسيوط أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

الزمالك

الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة

احمد عبدالقادر

الأهلي يحسم مصير أحمد عبد القادر بعد عرض نادي قطر

ترشيحاتنا

عيد الحب

لكل العزاب.. استمتع بعيد الحب بطرق مختلفة

فوربس

تعرف على أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط طبقا لتصنيف فوربس

شكشوكة البطاطس بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البطاطس بالجبنة

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

فيديو

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

حمو بيكا

شهرين في الحبس .. حفلة قديمة اتسببت في الحكم على حمو بيكا ..اعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد