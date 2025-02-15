آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2025

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 15-2-2025؛ دون أي تغيير يذكر.

مع إغلاق تداولات أمس الجمعة؛ ارتفع سعر المعدن الأصفر بقيمة 30 جنيها في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو4120 جنيها للبيع و 4145 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة، نحو 3531 جنيها للبيع و 3552 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4708 جنيها للبيع و 4733 جنيها للشراء .

فيما بلغ سعر أقل جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة نحو 2746 جنيها للبيع و 2763 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 32.96 ألف جنيه للبيع و 33.16 ألف جنيها للشراء .

بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2920 دولار للبيع و 2921 دولار للشراء.

ارتفاع في الأسواق العالمية

وارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات الجمعة في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك وسط تصاعد المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة في ظل سعي مستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2938 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2928 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2937 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه لتسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.7% ليمثل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخيا عند 2942 دولارا للأونصة.

أصدر ترامب الخميس توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف، وأشار أيضاً أن الهند من أكثر الدول التي ستتأثر بالقرارات الأمريكية الجديدة بسبب كونها أكثر الدول فرضا للتعريفات الجمركية.

كما صرح ترامب بأن هذه الإجراءات ستعمل على رفع مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع تكلفة السلع الواردة من الخارج، ولكن على المدى المتوسط يرى ترامب أن هذه السياسات ستساعد أسعار الفائدة على التراجع التدريجي.

عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والسياسة الخارجية ذات النطاق الواسع لا يزال يدعم الذهب، وقد تؤدي هذه الخطوة التضخمية المحتملة إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وهو تحوط تقليدي ضد ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.

وفي الوقت نفسه خفف تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الصادر يوم الخميس بعض المخاوف بشأن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم بعد تقرير أسعار المستهلكين الذي جاء أكثر سخونة من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع.