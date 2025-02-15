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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال عبدالحميد : إمام عاشور يتعمد استفزاز الزمالك وجماهيره

امام عاشور
امام عاشور
رباب الهواري

وجّه جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة لإمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي، بسبب تصرفاته تجاه الزمالك منذ انتقاله للقلعة الحمراء. 

وأكد أن جميع أفعاله تبدو كمكايدة لجماهير الزمالك، رغم أن النادي كان له دور كبير في صناعة اسمه وشهرته.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»، قال عبدالحميد: “إمام عاشور لاعب مميز جدًا، لكنه ليس مثل جمال عبدالحميد. طوال مسيرتي، لم أخطئ في حق الأهلي”. 

وأضاف: “إمام يتعمد استفزاز الزمالك وجماهيره، رغم أن جمهور الأبيض كان يحبه بشدة. النادي منحه الفرصة للاحتراف بدلاً من إجباره على التجديد، تقديرًا لوفائه للفريق”.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن عاشور لم يطلب العودة إلى الزمالك، بل كان واضحًا منذ البداية أنه سيعود للعب في الأهلي، وكان قد وقع بالفعل للنادي الأحمر وحصل على مستحقاته. وأشار إلى أن إمام عاشور كان قادرًا على أن يصبح من أفضل اللاعبين في مصر، ويحجز مكانًا أساسيًا في المنتخب، لو حافظ على مستواه وابتعد عن إثارة الجدل.

واختتم حديثه قائلاً: “كان بإمكان الجمهورين أن يحباه ويجعلوه في القمة، لكنه أقدم على تصرفات مستفزة، مثل تصريحاته عن اللون الأبيض، أو تصرفه مع البالون الأبيض. إذا كان يعتبر اللون الأبيض يمثله، فهل كان سيُهين شيئًا يخصه؟”.

نادي الزمالك زيزو امام عاشور جمال عبدالحميد النادي الاهلي

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