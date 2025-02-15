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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الزراعية: تنفيذ 1322 نشاطًا إرشاديًا لدعم المزارعين

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

 واصل مركز البحوث الزراعية ومن خلال معاهده البحثية ومحطات البحوث المنتشرة  بمحافظات الجمهورية  دعمه الفني للمزارعين من خلال تنفيذ (1322) نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال النصف الأول من شهر فبراير 2025، شملت ندوات وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية، في نطاق (300) مركز إرشادي بمختلف المحافظات، واستفاد منها نحو (33120) مزارعًا.

يأتى ذلك في إطار توجيهات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي،

توعية بالمحاصيل الشتوية 

أكد الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، أن الأنشطة شملت توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمحاصيل القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، والبصل، والفول البلدي، والفاصوليا، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، والفراولة، والبسلة، والخرشوف، إضافة إلى المحاصيل البستانية مثل الموالح، والرمان، والعنب، والمانجو، ونخيل البلح، والزيتون، والنباتات الطبية والعطرية. كما شملت الأنشطة مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية.

وتضمنت الفعاليات توعية المزارعين بالتوصيات الفنية الحديثة، وسبل مكافحة الآفات والأمراض، وترشيد استخدام مياه الري، وتحسين جودة الإنتاج، وترشيد استهلاك الأسمدة، إضافة إلى برامج متخصصة حول تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل والإنتاج الحيواني، وسبل الحد من آثارها السلبية.

برامج إرشادية

حرص مركز البحوث الزراعية على تقديم برامج إرشادية متطورة حول تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

دعم الإنتاج الزراعي

أوضح الدكتور ياسر الحيمري أن الأنشطة الإرشادية شملت تعاونًا واسعًا مع قطاع استصلاح الأراضي، حيث تم تنفيذ برامج توعوية في مراقبات وجمعيات الاستصلاح، ركزت على دعم زراعة المحاصيل الشتوية، خاصة القمح، والتوعية بآثار التغيرات المناخية، وسبل ترشيد استخدام المياه، والرعاية الصحية للحيوان.

 خبراء مركز البحوث الزراعية

شارك في تنفيذ هذه الفعاليات نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، المحاصيل الحقلية، البساتين، وقاية وأمراض النباتات، الاقتصاد الزراعي، الإنتاج الحيواني، صحة الحيوان، الأراضي والمياه والبيئة، الهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، بالإضافة إلى المعامل المركزية المتخصصة في الزراعة العضوية، المبيدات، بحوث الحشائش، وتطوير نخيل البلح.

دعم التنمية الزراعية المستدامة

تأتي هذه الجهود في إطار خطة مركز البحوث الزراعية لدعم التنمية المستدامة في الريف المصري، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية، والنهوض بالإنتاج الزراعي كماً وكيفًا، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي في مصر.

وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية ياسر الحيمري محطات البحوث

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