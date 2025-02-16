الأسباني باستور يحلل أداء منتخب اليد ببطولة العالم في محاضرة بالمركز الأوليمبي

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي عقد المدير الفني الإسباني للمنتخب خوان كارلوس باستور محاضرة فنية في حضور مدربي الأندية يوم 19 فبراير الجاري بالمركز الأولمبي.

يعقد باستور المحاضرة لتحليل أداء المنتخب في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

واحتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي ببطولة العالم، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة؛ قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.