انطلاف ملتقى الخريجين والتوظيف لطلاب كلية العلوم جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس ، ملتقى الخريجين والتوظيف لطلاب الكلية من مختلف الأقسام، وذلك بالتعاون مع رابطة الخريجين بالجامعة.



وافتتحت الملتقى الدكتور أمل أحمد مرسي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين بالجامعة.

وتستمر فعاليات الملتقى، على مدار يومى ١٥و ١٦ فبراير ،

حيث يستضيف الملتقى عدد من النماذج المضيئة من خريجي الكلية من بينهم الدكتور سامح سعد على مدير برنامج بيولوجيا الأورام - مستشفى سرطان أطفال مصر ٧٥٣٥٧، والذى ألقى محاضرة بعنوان “رحلتي في البحث العلمى”.

كما قدمت د. سلمى كمال رئيس شعبة العناية بالبشرة بنقابة المهن التجميلية محاضرة حول " أهمية كلية العلوم في عالم التجميل"

و قدما د.على محمد رضوان و د. ولاء موسي الشيمي بشركة مياه القليوبية محاضرة حول " معالجة و تنقية المياه" وغيرها من المحاضرات الهامة المتعلقة بمجال دراسة طلاب الكلية فى مختلف التخصصات.

وحرصًا من لجنة تنظيم الملتقى على تطوير وتنمية مهارات الطلاب تضمنت فاعليات الملتقى محاضرات حول " احترافية كتابة السيرة الذاتية" و مبادء التسويق وسلوكيات العمل الناجح ومهارات التواصل الفعال و فن مقابلات العمل والتى قدمها خبراء متخصصين.

وأقيم على هامش الملتقى أجنحة لبعض الشركات التى تقدم فرص تدريبية لطلاب الكلية وكذلك فرص عمل للخرجين.

وشهد الملتقى أقبال كبير من طلاب مختلف الفرق والخريجين.