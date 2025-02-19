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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف: الاهتمام بحصة التربية الدينية وترسيخ السلوكيات الإيجابية

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

حرصت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على المتابعة الميدانية لكافة مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام وانضباط سير العملية التعليمية.

أجرت اليوم جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة بني سويف والتي تأتي ضمن جولاتها الميدانية للتأكيد على استمرار تطبيق الآليات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية وبدأت الجولة بزيارة مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بنات ثم توجهت لزيارة مدرسة الخيرية الاعدادية  بحضور أحمد عزت مدير إدارة بني سويف.

وحرصت " الهواري " على تفقد قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة والأنشطة والتأكيد على الإلتزام بنسب الكثافات الطلابية داخل الفصول كما حرصت وكيل الوزارة على الاطمئنان على مستوى أداء الطلاب في القراءة والكتابة والحساب موجهة بتعزيز مهارات القراءة والكتابة وتنفيذ الخطط والبرامج لمعالجة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ.

كما حرصت على الإطلاع على نسب الحضور والغياب للطلاب ، ومدى التزامهم بكراسة الحصة والواجبات المدرسية والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوع .

ووجهت وكيل الوزارة خلال جولتها على الاهتمام بحصة التربية الدينية والعمل على ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية بهدف بناء جيل واع ومثقف.

كما وجهت وكيل الوزارة باستمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

بني سويف تعليم بني سويف امل الهواري

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