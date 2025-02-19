ألمانيا: أوروبا تمر بمفترق طرق وجودي للأمن والسلام

علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على محادثات الحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يمثل "مفترق طرق وجودي" بالنسبة للأمن والسلام في أوروبا.

وأكدت أن الأمن في القارة الأوروبية لن يكون مستدامًا إلا إذا تم اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار أوكرانيا واستقلالها، مشددة على ضرورة التضامن الدولي في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.

وفي وقت سابق، أكدت المخابرات الخارجية الروسية أنه من المرجح أن تحاول أوكرانيا تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية.

وقالت في تقرير لها نشرته وسائل إعلام روسية إن أحد الخيارات التي تدرسها كييف لإجهاض المحادثات هو تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية بأوروبا.

وأشارت الي ان أوروبا ترى عدم استعداد أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق مع روسيا إذا تطلب ذلك "تنازلات مفرطة" من قبل كييف.

ونوهت الي ان أوكرانيا قد تستهدف سلوفاكيا وهنغاريا بهجمات إرهابية لتعطيل المحادثات وتشويه سمعة البلدين.