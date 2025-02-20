قبل رمضان.. طريقة عمل الخشاف الأصلي

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الخشاف الرمضاني.

طريقة عمل الخشاف الرمضاني اللذيذ

المكونات:

1 كوب تمر (مقطع)

½ كوب تين مجفف (مقطع)

½ كوب مشمش مجفف (مقطع)

½ كوب قراصيا (منزوعة النواة)

½ كوب زبيب

½ كوب جوز هند مبشور

¼ كوب لوز (مقشر ومقسم نصفين)

¼ كوب بندق أو فستق (اختياري)

4 أكواب ماء

2 كوب عصير قمر الدين (أو عصير برتقال)

2 ملعقة كبيرة عسل أو سكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، ضعي التمر، التين، المشمش، القراصيا، الزبيب، وجوز الهند.

2. أضيفي اللوز والبندق، ثم اسكبي فوقهم الماء الدافئ واتركيهم منقوعين لمدة 4-6 ساعات أو طوال الليل في الثلاجة.

3. بعد النقع، أضيفي عصير قمر الدين أو عصير البرتقال، وقلبي جيدًا.

4. أضيفي العسل أو السكر حسب الرغبة، ثم ماء الزهر أو ماء الورد لمذاق مميز.

5. قدمي الخشاف باردًا في أكواب، وزينيه بالمكسرات حسب الرغبة.

نصيحة: يمكن إضافة حبات الرمان أو التفاح المقطع لإضفاء نكهة طازجة ومميزة.



