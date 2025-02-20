موقف الدولة الداعم للقضية الفلسطينية.. ضياء رشوان يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اسبانيا هامة، خاصة أن إسبانيا لديها تراث تاريخي كبير مع الدول العربية، إضافة إلى أنها تعد بوابة أمريكا اللاتينية بشكل كامل.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن اسبانيا من الدول الرئيسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر في موقفها في الأزمة الأخيرة، ورفضها لمخطط التهجير.



وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال، وهو أول زعيم أجنبي يلتقيه، إذ بقى في واشنطن 6 أيام.