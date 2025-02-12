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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان يعلق على لقاء العاهل الأردني ودونالد ترامب

ضياء رشوان
ضياء رشوان
أسامة علي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال، وهو أول زعيم أجنبي يلتقيه، إذ بقى في واشنطن 6 أيام، وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يذهب إلى البيت الأبيض في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة مؤخرا، على خلفية مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة.


وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان من الطبيعي وجود حالة من حالات عدم التدقيق، وأحيانا فقدان الذاكرة، أن نرى التعليقات التي رأيناها لأول وهلة بشأن التعليقات على التصريحات في لقاء ترامب والعاهل الأردني وما لم يُقل من الأساس".


وتابع: "بعد ذلك، رأينا جميعا تغريدات الملك عبد الله وكل المسؤولين الأردنيين، والتي تصب كلها في خط واحد، ففي الثامن عشر من أكتوبر 2023 دعا الملك عبد الله إلى قمة رباعية في عمان يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني، ولكن قبلها بليلة جرى قصف المستشفى المعمداني، لذلك، نسق ملك الأردن والرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني وألغوا اللقاء مع بايدن الذي زار إسرائيل بعد ذلك، ولم تتم القمة".

عيوب السوشيال ميديا

وأكد: "وبالتالي، فإن الهجوم على الملك عبد الله يعبر عن فقدان الذاكرة وأحد عيوب السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا ابن اللحظة وابن الإيفيه وليس ابن الحقيقة"، مشددًا، على أن التهجير خطر على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية ووجود المملكة الأردنية التي يقطنها 4 ملايين لاجئ فلسطيني، وفيها من العشائر والقبائل الأردنيين من أصول فلسطينية نسبة عالية.

ترامب اخبار التوك شو صدى البلد ملك الأردن

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