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شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة

ميناء
ميناء
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمشروع  استكمال وتطوير ميناء السخنة.

و يعتبر الميناء  أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي "السخنة / الدخيلة"، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وقالت وزارة النقل إن أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 %  و تم البدء في اعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الادارية والاسوار. 

ويبلغ اجمالى مساحة الميناء 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم،  و إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2 ، وإنشاء خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 30 كم  وإنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه ، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

السيسي النقل الإسكندرية السخنة الدخيلة

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