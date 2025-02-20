ترامب يحذر زيلينسكي: تحرك سريعا أو "لن يبقى لديك بلد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتحرك "لإنهاء كل الحروب في العالم" داعيا الرئيس الأوكراني إلى "التحرك بشكل أسرع" قبل أن "يفقد بلده" وفق تعبيره.

وأضاف ترامب في كلمة أمام مؤتمر قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في مدينة ميامي الأمريكية "نتفاوض بنجاح مع روسيا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وجدد الرئيس الأمريكي هجومه على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصفه مرة أخرى بأنه "دكتاتور" وقال إن "عليه أن يتحرك سريعا وإلا لن يبقى لديه بلد" بحسب قوله.

واعتبر ترامب أنه كان بإمكان زيلينسكي أن يحضر المحادثات التي بدأتها واشنطن مع الجانب الروسي "لو أراد ذلك".

وقال ترامب: "تحدثت مع بوتين وزيلينسكي من أجل الوصول إلى سلام في أوكرانيا ونأمل أن نرى وقفا قريبا لإطلاق النار هناك" واعتبر أن "زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وإدارته".