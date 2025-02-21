قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو .. نشاط مكثف لـ الرئيس السيسي خلال زياته الرسمية إلى إسبانيا
3 وزراء يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
تغذية سليمة في رمضان.. نصائح علمية للطلاب والمراهقين من "قومي البحوث"
زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب الفلبين
إعلام عبري: اعتقال إسرائيلي مشتبه به بنقل من زرع العبوات الناسفة في الحافلات
موجة باردة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
طلب خاص من أشرف بن شرقي قبل القمة.. وكولر يحسم موقف اللاعب
مرموش x مو صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي
سيطرة أو تفريغ| نتنياهو يسعى للتحكم في غزة.. حماس تخرج من المشهد.. وهذه أهداف القمة العربية
إجراءات مرورية مشددة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من حماس علي مزاعم الاحتلال بشأن جثمان شيري بيباس

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية حماس قوله تعليقا علي مزاعم الاحتلال بأن جثمان شيري بيباس لم تكن ضمن التوابيت الأربعة قائلا “ يبدو أن رفات شيري بيباس اختلطت مع رفات أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو ، في وقت سابق اعلن أنه سيتم العمل وبكل حزم من أجل إعادة جثمان شيري بيباس مع كل الرهائن الأحياء والأموات.

وقال رئيس وزراء الاحتلال إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم تُعد جثة بيباس ووضعت في التابوت جثة تعود لامرأة من غزة.

وأكد نتنياهو  أن حماس ستدفع الثمن الكامل لهذا الانتهاك الصارخ للاتفاق.


وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، زعمت في وقت لاحق من اليوم  أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس مارست خداعا ضد دولة الاحتلال بعدما قامت بإرسال جثة مجهولة الهوية وادعت أنها تعود لشيري بيباس.

وقالت خارجية الاحتلال  في بيان لها إن عدم إعادة حماس لجثمان شيري بيباس انتهاك صارخ للاتفاق.

من جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في دولة الاحتلال أن عدم إعادة جثة شيري بيباس تصرف مروع من حماس ولن يمر دون رد.

وشدد المصدر الإسرائيلي على ان عدم إعادة جثة شيري بيباس يجب ألا يؤثر على إطلاق سراح المختطفين الـ6 الأحياء غدا.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجثامين الأربعة نقلوا إلى الطب الشرعي للتأكد من هويتهم.

حماس الإحتلال جثمان شيري بيباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الحضري

جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟

انقطاع المياه

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

ترشيحاتنا

Oppo Find N5

أوبو تطلق Oppo Find N5 أنحف هاتف قابل للطي في العالم

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | جوجل تجلب ميزة Circle to Search إلى متصفح كروم وتطبيقها على iOS.. سامسونج تستعرض تصميم Galaxy S25 Edge الجديد وتسريب لسعره

تويوتا والوقود الهيدروجيني

تويوتا تكشف عن الجيل الثالث لخلايا الوقود الهيدروجيني .. رؤية مستقبلية في هذا المجال

بالصور

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

زي المحلات.. طريقة عمل طاجن الملوخية بالجمبري

الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري

ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس

PV5.. أول فان كهربائية من كيا| صور

كيا PV5
كيا PV5
كيا PV5

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد