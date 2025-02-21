أول تعليق من حماس علي مزاعم الاحتلال بشأن جثمان شيري بيباس

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية حماس قوله تعليقا علي مزاعم الاحتلال بأن جثمان شيري بيباس لم تكن ضمن التوابيت الأربعة قائلا “ يبدو أن رفات شيري بيباس اختلطت مع رفات أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في وقت سابق اعلن أنه سيتم العمل وبكل حزم من أجل إعادة جثمان شيري بيباس مع كل الرهائن الأحياء والأموات.

وقال رئيس وزراء الاحتلال إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم تُعد جثة بيباس ووضعت في التابوت جثة تعود لامرأة من غزة.

وأكد نتنياهو أن حماس ستدفع الثمن الكامل لهذا الانتهاك الصارخ للاتفاق.



وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، زعمت في وقت لاحق من اليوم أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس مارست خداعا ضد دولة الاحتلال بعدما قامت بإرسال جثة مجهولة الهوية وادعت أنها تعود لشيري بيباس.

وقالت خارجية الاحتلال في بيان لها إن عدم إعادة حماس لجثمان شيري بيباس انتهاك صارخ للاتفاق.

من جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في دولة الاحتلال أن عدم إعادة جثة شيري بيباس تصرف مروع من حماس ولن يمر دون رد.

وشدد المصدر الإسرائيلي على ان عدم إعادة جثة شيري بيباس يجب ألا يؤثر على إطلاق سراح المختطفين الـ6 الأحياء غدا.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجثامين الأربعة نقلوا إلى الطب الشرعي للتأكد من هويتهم.