لعل المانع خير.. منشور مثير من ممدوح عباس قبل قمة الأهلي والزمالك

نشر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق منشورا مثيرا قبل قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال ممد‏وح عباس عبر حسابه الشخصي على منصه إكس: ” قائدي الجيوش يديرون معاركهم من غرف العمليات و الزمالك يفتقد غياب الفريق أول محمود عبد الرازق شيكابالا قائد جيش الزمالك الكروي لعل المانع خير والبركة في اللواء ركن عمر جابر وزملائه في الفريق.



موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.