نجوم تعافوا من السرطان في عز شبابهم .. كيف انتصروا على المرض اللعين؟

خاض كثير من نجوم الوسط الفني معركة صعبة مع مرض السرطان ، منهم من انتصر عليه الكانسر وأنهى حياته ، ومنهم من تعافى منه واستجاب للعلاج وكُتب لهم أعمار جديدة بعد الانتصار على السرطان .

الملحن عمرو مصطفى آخر النجوم الذين أعلنوا إصابتهم بالسرطان ، ويخوض رحلة العلاج وسط دعم وحب زملائه بالوسط .

وهناك نجوم سبقوا عمرو مصطفى ، استطاعوا أن ينتصروا على هذا المرض اللعين وهم في عز شبابهم ، وكانت تجاربهم ملهمة للكثير من المصابين بنفس المرض .

اصابة عمرو مصطفى بالسرطان

كندة علوش

أصيبت بـ سرطان الثدي هي ووالدتها في نفس التوقيت ، وأعلنت عن مرضها وهي خلال مرحلة العلاج في منتصف العام الماضي، واستمرت في الرحلة حتى أعلنت شفائها التام من الكانسر في أواخر 2024 .

إليسا

أصيبت أيضاً بسرطان الثدي ، وسافرت خارج مصر لتلقي العلاج ، وبعد فترة من الإصابة أعلنت عن مرضها في 2022 ، ثم أعلنت شفائها التام في 2019 وروت حكايتها كاملة مع المرض ورحلة العلاج .

أحمد حلمي

اكتشف إصابته بالسرطان بالصدفة ، أثناء إجرائه تحاليل وفحوصات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية ، واكتشف إصابته بورم في العمود الفقري ، لكن من حسن حظه أنه كان في بداياته واستطاع الشفاء منه في وقت مبكر .

شيريهان

أصيبت بسرطان في الغدد اللعابية في عام 2002 واختفت عن جمهورها فترة طويلة خلال رحلة علاجها ، حتى كتب لها الشفاء وعادت لجمهورها من جديد بجمالها المعتاد .

شريف مدكور

أصيب بسرطان القولون في 2019 ، وخلال رحلة علاجه وتلقيه الكيماوي ، كان يقدم برنامجه ويظهر على الشاشة ولم ينقطع عن عمله حتى استطاع الشفاء من المرض .

هيثم شاكر

أصيب بسرطان في المعدة ودخل في رحلة العلاج ، وغاب عن جمهوره لمدة 5 سنوات متتالية ، وبعد شفاءه من السرطان عاد للظهور وأعلن عما حدث له.

دينا حايك

أصيبت بسرطان الثدي من المرحلة الثالية في 2022، ووقتها أخفت الخبر عن أهلها وبدأت رحلة علاجها ، وبعد عام عادت للظهور وأعلنت شفائها من الكانسر وقالت أن عمرها سنة واحدة وأنها بدأت حياة جديدة .