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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم تعافوا من السرطان في عز شبابهم .. كيف انتصروا على المرض اللعين؟

نجوم انتصروا على السرطان
نجوم انتصروا على السرطان
رشا عوني

خاض كثير من نجوم الوسط الفني معركة صعبة مع مرض السرطان ، منهم من انتصر عليه الكانسر وأنهى حياته ، ومنهم من تعافى منه واستجاب للعلاج وكُتب لهم أعمار جديدة بعد الانتصار على السرطان . 

الملحن عمرو مصطفى آخر النجوم الذين أعلنوا إصابتهم بالسرطان ، ويخوض رحلة العلاج وسط دعم وحب زملائه بالوسط . 

وهناك نجوم سبقوا عمرو مصطفى ، استطاعوا أن ينتصروا على هذا المرض اللعين وهم في عز شبابهم ، وكانت تجاربهم ملهمة للكثير من المصابين بنفس المرض .

اصابة عمرو مصطفى بالسرطان

كندة علوش

أصيبت بـ سرطان الثدي هي ووالدتها في نفس التوقيت ، وأعلنت عن مرضها وهي خلال مرحلة العلاج في منتصف العام الماضي، واستمرت في الرحلة حتى أعلنت شفائها التام من الكانسر في أواخر 2024 . 

إليسا 

أصيبت أيضاً بسرطان الثدي ، وسافرت خارج مصر لتلقي العلاج ، وبعد فترة من الإصابة أعلنت عن مرضها في 2022 ، ثم أعلنت شفائها التام في 2019 وروت حكايتها كاملة مع المرض ورحلة العلاج . 

أحمد حلمي 

اكتشف إصابته بالسرطان بالصدفة ، أثناء إجرائه تحاليل وفحوصات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية ، واكتشف إصابته بورم في العمود الفقري ، لكن من حسن حظه أنه كان في بداياته واستطاع الشفاء منه في وقت مبكر . 

شيريهان 

أصيبت بسرطان في الغدد اللعابية في عام 2002 واختفت عن جمهورها فترة طويلة خلال رحلة علاجها ، حتى كتب لها الشفاء وعادت لجمهورها من جديد بجمالها المعتاد . 

شريف مدكور

أصيب بسرطان القولون في 2019 ، وخلال رحلة علاجه وتلقيه الكيماوي ، كان يقدم برنامجه ويظهر على الشاشة ولم ينقطع عن عمله حتى استطاع الشفاء من المرض . 

هيثم شاكر

أصيب بسرطان في المعدة ودخل في رحلة العلاج ، وغاب عن جمهوره لمدة 5 سنوات متتالية ، وبعد شفاءه من السرطان عاد للظهور وأعلن عما حدث له.

دينا حايك

أصيبت بسرطان الثدي من المرحلة الثالية في 2022، ووقتها أخفت الخبر عن أهلها وبدأت رحلة علاجها ، وبعد عام عادت للظهور وأعلنت شفائها من الكانسر وقالت أن عمرها سنة واحدة وأنها بدأت حياة جديدة . 

إليسا شيريهان عمرو مصطفى

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