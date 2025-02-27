علاء مرسي يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل ساعته وتاريخه .. خاص

كشف الفنان علاء مرسي عن مشاركته في مسلسل ساعته و تاريخه من خلال حلقة بعنوان " ولادة تانية".

قال علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد" مسلسل ساعته تجربة عظيمة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنها تقدم كتاب ومخرجين ومصورين وممثلين. مبدعين وصناع مبدعين، وده أكتر حاجه خلتني متحمس اني اكون جزء منها.

أضاف علاء مرسي مسلسل ساعته وتاريخه رائع وتجربة جميلة، سعيد بالعمل مع كل فريق العمل".



يعرض مسلسل “ساعته وتاريخه” يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة DMC ،العمل مستوحى من قضايا حقيقية، ويقدمها في إطار درامي مثير بهدف تسليط الضوء على الجرائم الاجتماعية التي هزت المجتمع المصري.

ساعته وتاريخه" يقدم مواهب ونجوم برنامج "كاستنج" الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.



ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.