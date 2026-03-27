كنت نسيت شيمو.. مى كساب تشارك متابعيها استعدادها لـ"اللعبة 5"

نشرت الفنانة مى كساب، لمتابعيها فيديو من استعدادها لتقديم شخصية شيماء فى مسلسل «اللعبة 5» المقرر البدء فى عرضه قريبًا.

وشاركت مى عبر حسابها بـ«انستجرام» فيديو من وضعها للمكياج وتصفيف الشعر الشهير للشخصية، وقالت فى «الاستوري» التى نشرتها: "شيمو كانت وحشانى أوى وكنت نستيها".

والجدير بالذكر أن الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فى العمل كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.