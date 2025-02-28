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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس الوزراء يفتتح مسجد العلي العظيم بحضور مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف

رئيس الوزراء يفتتح مسجد "العلي العظيم" ويؤدي صلاة الجمعة
رئيس الوزراء يفتتح مسجد "العلي العظيم" ويؤدي صلاة الجمعة
محمد شحتة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسجد "العلي العظيم" بألماظة، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومجموعة من الوزراء، والدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الدولة، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ومحافظة القاهرة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بإزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، وعقب الافتتاح أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تطوير وتجديد المساجد القائمة وإنشاء مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان المُعظم بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا، منها 111مسجداً بنظام الإحلال والتجديد، و51 مسجداً تم صيانتها وتطويرها.

واستمع الحضور إلى خطبة الجمعة بعنوان "يا باغي الخيرِ أقبِل"، والتي جاءت التوعية بفضائل شهر رمضان المُعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير، كما تناولت الخطبة الثانية أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا، ووجوب المحافظة عليها.

الإفتاء مجلس الوزراء ألماظة مفتي الجمهورية مسجد العلي العظيم وزير الأوقاف

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