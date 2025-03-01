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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا يعينا على الصيام.. أحمد السعدني يهنئ جمهوره بالشهر الفضيل

أحمد السعدني
أحمد السعدني
يارا أمين

حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة الجمهور بشهر رمضان ونشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها: “كل سنة وكلنا طيبين وربنا يعينا على الصيام ”.

مسلسل لام شمسية 

طرحت قناة ON الفضائية برومو مسلسل لام شمسية لـ الفنانين أحمد السعدني وأمينة خليل، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال برومو مسلسل لام شمسية، تزداد حدة الغموض والإثارة والتشويق، إذ يتضمن مشاهد خاطفة تبرز علاقات معقدة وقضايا اجتماعية.

ومسلسل "لام شمسية" من بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين ويسرا اللوزي وأسيل عمران وصفاء الطوخي وثراء جبيل وياسمينا العبد وعلي البيلي.

وفى وقت لاحق، قالت امينة خليل فى تصريح خاص لموقع صدي البلد ، وصفت أمينة خليل  مسلسلها الرمضاني الجديد “لام شمسية” إنه تحدي كبير، وسيكون مفاجأة للجمهور هذا العام، ورفضت الكشف عن تفاصيله.

وقالت يسرا اللوزي فى تصريح خاص لموقع صدي البلد انها ت، شارك في مسلسل لام شميسة مع الفنانة أمينة خليل، حيث أجسد من خلاله شخصية تدعى رباب، وهي زوجة وأم، الدور في هذا المسلسل صعب للغاية بالنسبة لي ومركب، وله أبعاد ثقيلة جدًا.

رمضان يسرا اللوزي مسلسل لام شمسية إنستجرام أمينة خليل أحمد السعدني

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