أستاذ علوم سياسية: مشادة ترامب وزيلينسكي سابقة في تاريخ الدبلوماسية العالمية

كشف عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك منعطف ونقلة نوعية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.



وتابع قناة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصالح الأمريكية العليا في المنطقة الأوروبية تشهد نقلة أيضًا.

ولفت إلى أن هناك مبالغة في الغرور من قبل الرئيس الأوكراني الذي اعتاد على التعامل مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل الاصطدام بساكن الأبيض الجديد.

وأكد عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية أن ما حدث خلال لقاء ترامب ونظيره الأوكراني سابقة تاريخية في تاريخ الدبلوماسية العالمية، وسيغير الأمور كثيرا.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن إدارة بايدن سعت لدعم أوكرانيا من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا ولكنه فشل حتى جاء بايدن الساعي لعمل تسوية لهذه الأزمة.