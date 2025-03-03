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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Anora أفضل فيلم.. القائمة النهائية للفائزين بجوائز الأوسكار 2025

"Anora”
"Anora”
نجلاء سليمان

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 97 على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، للاحتفاء بالأعمال والنجوم الأبرز خلال العام الماضي.

وبشكل مفاجيء لم يحصد أي فيلم على نصيب الأسد في الترشيحات بل توزعت الجوائز بشكل متواز على جميع الأعمال المتنافسة، باستثناء فيلم ANORA الذي حصد 4 جوائز منها أفضل فيلم.

وفيما يلي قوائم جوائز الأوسكار لعام 2025 كاملة :

‎أفضل فيلم

"Anora”  
 

‎أفضل ممثل

‎أدريان برودي “The Brutalist”  

‎أفضل ممثلة


‎مايكي ماديسون، “Anora”  

أفضل ممثل مساعد

‎كيران كولكين، “A Real Pain”  

‎أفضل ممثلة مساعدة


‎زوي سالدانا، “Emilia Pérez”

‎أفضل مخرج

‎شين بيكر , “Anora” 


‎أفضل فيلم رسوم متحركة

“Flow”  
 

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير 

IN THE SHADOW OF THE CYPRESS

‎أفضل تصميم أزياء
“Wicked”  


‎أفضل موسيقى

‏“The Brutalist”  

‎أفضل أغنية أصلية

“El Mal” from “Emilia Pérez” 

‎أفضل سيناريو أصلي

“Anora”  
 

‎أفضل سيناريو مقتبس

“Conclave”  
 


‎أفضل تصوير سينمائي

“The Brutalist”  
 

‎أفضل فيلم وثائقي

“No Other Land”  
 


‎أفضل وثائقي قصير


“The Only Girl in the Orchestra” 

‎أفضل مونتاج

“Anora”  

‎أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

“I’m Still Here”  
 

‎أفضل ماكياج وتصفيف شعر 
“The Substance”  
 


‎أفضل تصميم إنتاج


“Wicked”  


‎أفضل فيلم لايف أكشن قصير


“I’m Not a Robot” 
 

أفضل مؤثرات بصرية 
  
“Dune: Part Two”  
 

أفضل صوت 
“Dune: Part Two” 

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