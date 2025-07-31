إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسوان - القاهرة

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسوان - القاهرة الصحراوى الغربى أمام مدينة إدفو ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وذلك فى المسافة ما بين الكيلو 90 إلى الكيلو 130 بطريق إدفو – أسوان الصحراوى حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تم إجراء المعاينة الأولية للوقوف على أسباب وقوعه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات .

حادث

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة تعرضهم لحادث تصادم توك توك أثناء عبورهم الطريق بمدينة أسوان، حيث تم نقل المصابين على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك بعد تلقى الأجهزة المختصة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الطواقم الطبية بالمستشفى تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين.

فيما تعرضت فتاة عشرينة بأسوان للإختناق نتيجة إندلاع حريق فى منزل بمنطقة الملقطة بأسوام ، وتم على الفور نقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغاً يفيد باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة أبو الريش، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة ، وهو ما أسفر عن إصابة فتاة ، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تعرض 3 أشخاص للإصابة بطلقات نارية نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بإدفو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.