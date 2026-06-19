211 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهود المناخ في سيراليون

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وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية جديدة لسيراليون بقيمة 211.5 مليون دولار أمريكي تقريباً، تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على مواجهة الصدمات المناخية.

كما أكمل الصندوق مراجعته الثالثة لاتفاقية التمويل الممتد للبلاد؛ مما أتاح صرف مبلغ فوري قدره 31.7 مليون دولار أمريكي تقريباً، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".

ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين وتباطؤ النمو.

ويهدف التعاون الحالي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد، ويقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي الأسمي لسيراليون بحوالي 8.27 مليار دولار.

وأجرى البنك المركزي في سيراليون، إصلاحات نقدية، شملت إعادة هيكلة العملة، حيث تم إطلاق عملة (الليون الجديد)؛ لتخفيف الضغوط التضخمية وتسهيل المعاملات.