حادث خطير| وقف حركة القطارات في لندن.. وأنباء عن سقوط ضحايا

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أنباء عن اصطدام قطارين في منطقة بيدفورد، شمال لندن، وهو حادث وصفته فرق الطوارئ في الموقع بأنه “خطير”، وأسفر عن عدة إصابات، لكن لم يُعرف بعد وضع المصابين.

وأوضحت أن الحادث وقع في تمام الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي، وأدى إلى توقف حركة القطارات بين لوتون وبيدفورد.

و أعلنت شرطة النقل البريطانية، مساء الجمعة، أنها تتعامل مع بلاغات بشأن وقوع تصادم بين قطارين شمال العاصمة البريطانية لندن، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء.

ولم تكشف السلطات البريطانية حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو حجم الخسائر والإصابات المحتملة، فيما تواصل فرق الطوارئ والإنقاذ التعامل مع الواقعة.

ويأتي هذا الحادث، بعد أسابيع من اندلاع حريق ضخم في مركز لإعادة التدوير بمنطقة بيرموندسي جنوب شرق لندن، والذي تسبب في اضطرابات واسعة بحركة القطارات وإغلاق عدد من خطوط السكك الحديدية.