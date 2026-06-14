رئيسة وزراء اليابان تصل إلى لندن لعقد محادثات مع نظيرها البريطاني

بدأت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، زيارة للعاصمة البريطانية (لندن) أولى محطات جولتها الأوروبية التي تستغرق ستة أيام ، وتشمل أيضا إيطاليا وفرنسا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الأحد/ أن تاكايتشي، ستعقد اجتماعا مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، مساء اليوم، . حيث يجري التحضير لنشر بيان ختامي بشأن القمة يلخص التعاون في مجال الأمن الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تعبر تاكايتشي، عن قلقها إزاء الإكراه الاقتصادي باستخدام المعادن الحيوية كالمعادن الأرضية النادرة وقيود التصدير التعسفية، وبحث سبل الرد عليه.. وسيؤكد الجانبان مجددا تعاونهما الثنائي لاستخلاص ومعالجة وإعادة تدوير وتخزين المعادن الحيوية، وتعاونهما القوي في توليد طاقة الرياح البحرية.

ومن المنتظر أن يكون الوضع في الشرق الأوسط مدرجا على جدول أعمال الاجتماع بين تاكايتشي وستارمر، والتعاون بين البلدين؛ لإيجاد حلول مبكرة للصراعات في هذه المنطقة، بالإضافة إلى التعاون الياباني-البريطاني-الإيطالي لتطوير مقاتلة من الجيل القادم.

و بعد مغادرة بريطانيا، ستتوجه رئيسة الحكومة اليابانية إلى إيطاليا قبل أن تسافر إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع.