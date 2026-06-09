لندن تدعو الشركات البريطانية إلى وقف كامل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

دعت لندن، الشركات البريطانية إلى وقف كامل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية.



ذكر بارو أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في إطار تحرك مشترك لمواجهة التوسع الاستيطاني والتوترات المتصاعدة.



كما أعلن الوزير الفرنسي فرض حظر على دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية.