صدقي صخر: شخصيتي في النص حقيقية وهذه أوجه التشابه بيننا

تحدث الفنان صدقي صخر عن مشاركته في مسلسل النص مع الفنان أحمد أمين الذي ينافس ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وقال صدقي صخر في تصريحات لبرنامج «نجوم رمضان أقربلك»: "شخصية (الصاغ علوي) كانت موجودة في الحقيقة وكان اسمه لمعي، وخلال الأحداث الجمهور سيعرف تطور الشخصية وهو يحاول يمنع النشل في العاصمة ويؤدي وظيفته وشغله وسنرى ما يحدث في الحلقات المقبلة".

وعن ملابس الشخصية وقدرته على تغيير صوته في مشاهد المسلسل، قال صدقي صخر: «الصوت أداة مهمة جدا للممثل، وكل شخصية بحاول أجد لها الصوت الخاص بها، وإحنا بنقدم البروفة الخاص بالملابس، وبمجرد ارتدائي الطربوش والشنب وجدت نفسي أتحدث بالصوت الذي ظهر للجمهور، وسعيد إن الجمهور لاحظ ما فعلته».

وعن التشابه بينه وبين شخصية «الصاغ علوي»، أوضح صدقي صخر: «إنه شخص مخلص جدا لعمله ويذهب إلى بيته ويذاكر الملفات والقضايا وهي روح مشتركة بيني وبينه، وأصعب شيء واجهني إن الشخصية تكون وسط عمل لايت كوميدي وألا أظهر بأني غريبا عن هذا العالم وأحدث التوازن إنه يكون شخصية جد دون إسفاف.

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.