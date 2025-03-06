مسلسل النص الحلقة 6.. صدقي صخر يتعلم أساليب النشـ ل من أحمد أمين

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل النص ببدء الصاغ علوي ( صدقي صخر ) في تنفيذ خططه بالاستعانة بنشال تائب ليدخل في عالم النشالين. فطلب احضار النص ( أحمد أمين ) ليبدأ تعلم اساليب النشل على يده ثم نزل على ارض الواقع ليتم القبض عليه من “نشالين المنطقة” ولكن يساعده احدهم على الهروب. وتنتهي الحلقة باكتشاف الصاغ علوي ان النص ( احمد امين) مازال يعمل في النشل.

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

ومؤخراً أعلن مشاركة فيلمه القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

فيلم قفلة من بطولة صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف دريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي.



وفي سياق آخر، عرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عددا كبيرا من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم .

وتعد احدث اعمال صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وانتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هي: كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.