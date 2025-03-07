مسلسل كامل العدد++ الحلقة8.. دينا الشربيني تمنع ابنها حمزة دياب من السفر لتركيا

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد++ العديد من الأحداث وبدأت بمواجهة يزبك (صالح عبد النبي) بابنه شريف (حمزة دياب) ليطلب منه أن يسامحه ويعطيه فرصة اخرى لكنه يرفض.

غيرة ليلي (دينا الشربيني) من شادية (إنجي المقدم) بسبب تقربها من اولادها

ليلي (دينا الشربيني) تمنع ابنها شريف (حمزة دياب) من السفر مرة اخري الى تركيا بعد علمها بعلاقته العاطفية.





مواعيد مسلسل كامل العدد

وتعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساء وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءً على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.