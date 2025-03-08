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هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟

إزالة شعر الوجه أثناء الصيام
إزالة شعر الوجه أثناء الصيام
أمل فوزي

لعل الاستفهام عن هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب يبطل الصيام للمرأة ؟ هو أحد المسائل المطروحة مع ضيق وقت الإفطار - ليل رمضان-، خاصة وأن الصيام يستغرق ما يزيد عن 13 ساعة يومية، وهو ما لا يتسع مع ليله القيام بمثل هذه الأمور، ومن هنا تنبع أهمية معرفة هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل الصيام للمرأة؟.

هل إزالة شعر الوجه يبطل الصيام للمرأة

ورد في مسألة هل إزالة شعر الوجه في نهار رمضان يبطل الصيام للمرأة ؟ ، أن إزالة الشعر أثناء الصيام ليست حرامًا ويكون الصوم صحيحًا، فكل هذا لا يؤثر في الصيام ولكن الذى يفسد الصيام ويبطله هو أي شيء يدخل إلى الجوف أو يخرج كالشهوة.

وجاء أن  إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثر على صومه، لا يبطل الصوم، ومن ثم فإن إزالة الشعر أثناء الصيام لا يبطله ولا ينقص من أجر الصوم ولا يؤثر في صحته، ولا مانع من ذلك، فإزالة الشعر والنظافة وما إلى ذلك جائز ولا يؤثر على صيام المرأة، حيث إن إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم لا يبطل الصيام وليس من المفطرات .

هل تنظيف الحواجب يبطل الصيام للمرأة

وورد في مسألة هل تنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل الصيام للمرأة ؟، أنه في حال قامت المرأة بإزالة الشعر سواء الوجه أو الجسم في نهار رمضان، فإن هذا لا يُفسد صيامها.

وجاء أنه لم يرد أن أحدًا من أهل العلم ذهب إلى أن إزالة الشعر تبطل الصوم، إلا إذا كان شعرًا يحرم على الشخص إزالته كشعر اللحية للرجل أو الحاجبين للرجل والمرأة، فإنه يكون قد ارتكب محرمًا، ومن ارتكب محرمًا متعمدًا بطل صومه عند بعض أهل العلم، وأكثر العلماء على خلاف ذلك وهو الراجح، لقول الإمام أحمد رحمه الله: «لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم».

حكم إزالة الشعر في نهار رمضان

وجاء في حكم إزالة الشعر أثناء الصيام، أن إزالة الشعر لا تفسد الصيام، فإزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثرة على صومه.

حكم إزالة شعر الإبط والعانة أثناء الصيام

فيه ورد أن إزالة شعر العانة والإبط هو سنة من سنن الفطرة، ويستحب للإنسان ألا يبقي هذا الشعر شعر العانة والإبط ، ومن يبقي شعر العانة والإبط يكون مخالفًا للسنة، ولا إثم عليه لأن إزالة شعر العانة والإبط ليست واجبة، ولكنها من السنن النبوية.

حكم إزالة الشعر في نهار رمضان حكم إزالة شعر الإبط والعانة أثناء الصيام هل إزالة شعر الوجه يبطل الصيام للمرأة هل إزالة شعر الوجه يبطل الصيام هل تنظيف الحواجب يبطل الصيام للمرأة هل تنظيف الحواجب يبطل الصيام

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