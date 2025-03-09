ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والمقاولون العرب فى كأس مصر

تأهل بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على حساب المقاولون العرب، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي فى دور الـ16 من البطولة.

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 48، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سيء للغاية؛ لتجد متابعة من يوسف أوباما بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 86؛ بعد هجمة منظمة من لاعبي بيراميدز بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى

وجاءت تسديدة مباغتة عن طريق علي ياسر لاعب المقاولون العرب من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس شريف إكرامي، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 32.

وأرسلت ركلة ركنية للمقاولون العرب، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عبد الرحمن سمانة برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 48.



