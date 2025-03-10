موهبة بلا حدود.. محمد سامي يتغني بـ أحمد زاهر

وجه المخرج محمد سامي رسالة لـ أحمد زاهر، مشيدا بأدائه التمثيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وكتب محمد سامي: أحمد زاهر ممثلي المفضل وعشرة العمر واكتر ممثل اشتغلت معاه، موهبة بلا حدود، بحبك يا صاحبي.

وتصدر أحمد زاهر، تريند موقع التدوينات "إكس" تويتر سابقاً، بعد مشهد ضربه لـ ابنته ملك زاهر بسبب اكتشاف سر حبها لـ ابن الجارحي في مسلسل سيد الناس، للعداء الكبير بين العائلتين، وهي العلاقة التى يرفضها تماماً، وتلقى زاهر الكثير من الإشادات على أدائه التمثيلى المتقن على مواقع التواصل الإجتماعى الذى تفاعل على هذا المشهد.

شارك الفنان أحمد زاهر، صوراً من كواليس ضربه لإبنته ملك على صفحته على "فيس بوك" وعلق قائلاً: "أنا اسف يا حبيبتي حقك عليا يا ملوكتي بس المشهد عاوز كده سامحيني والنبي أنا كأحمد زاهر اسف جدا بس كافاروق الجباس ها أنحرك واعلق رقبتك على باب المحل".

قصة مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي التى تنقلب حياته تماماً تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، وريم مصطفى، أحمد رزق، وإنجي المقدم، ونشوى مصطفى، ورنا رئيس، وملك أحمد زاهر، وأحمد فهيم، ومنة فضالي، ومحمود قابيل، وطارق النهري، وياسين السقا، وجوري بكر، وإنجي كيوان، وساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح وقصة وإخراج محمد سامي.