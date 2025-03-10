رائحة حريق.. رسالة عاجلة لسكان هذه المناطق بشأن اختبارات المونوريل

نوهت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات الداخلية لنظام سحب الدخان لبعض محطات مونوريل شرق النيل تمهيداً للاختبارات النهائية.

وأضافت إن ذلك يومي الاثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٧ (محطة المشير) إعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً ، والأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٢٢ (محطة العدالة) إعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.



وتهيب الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.