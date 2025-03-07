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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تكشف لأول مرة عن تشطيبات محطات مشروع القطار الكهربائي السريع

محطات القطار الكهربائي
محطات القطار الكهربائي
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي للخط الأول من شبكة القطار  الكهربائي السريع السخنة /العلمين /مطروح، والذي تضمن اعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع واعمال تشطيبات المحطات وتقدم أعمال تنفيذ  المشروع العملاق

والشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات .


وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)  وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير  
بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية  وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة  وخلق محاور تنمية جديدة   والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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