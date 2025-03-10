تمزيق جسدي سائق وابنه في مشاجرة مسلحة بسوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين جيران، أسفرت عن إصابة سائق ونجله بإصابات بالغة، إثر اعتداء بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة كانت بين طرفين، الطرف الأول:" حاتم ح. ع. م- 49 عامًا- سائق- مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن من الجانب الأيسر، نجله حامد- 15 عامًا- طالب- مصابًا بقطع بوتر اليد اليمنى" والطرف الثاني:" نصر الدين أ. م- 32 عامًا- عامل- مصابًا بكدمة في اليد اليمنى، نجل شقيقته أحمد أ. ع. ع- 18 عامًا- عامل،

وجميعهم يقيمون بذات الناحية".

الأجهزة الأمنية تسيطر على المشاجرة وتضبُط طرفيها

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الأول من الطرف الثاني على سلاح أبيض "مطواة".

وبالتحريات وسماع أقوال الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، نتيجة مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.