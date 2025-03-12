أخبار السيارات| رسوم على السيارات الصينية.. إكسبنج تكشف عن موعد إطلاق السيارات الطائرة

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو”، بالإضافة إلى أخبار عالمية عن أحدث الإصدارات.

شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.

شهدت وول ستريت أمس الاثنين عمليات بيع مكثفة تسببت في انخفاض أسهم تسلا بنسبة 15٪، وهو أسوأ أداء يومي للشركة منذ سبتمبر 2020.

سجلت شركة Xpeng Inc، قفزة كبيرة في أسهمها، حيث ارتفعت بنسبة 7.1% يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس إدارتها عن خطط لإنتاج السيارات الطائرة والروبوتات الصناعية بحلول عام 2026.

أثبتت دراسة حديثة أجرتها سكودا أن الكلاب تكون أكثر استرخاءً عند السفر في السيارات الكهربائية مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، وذلك بسبب الهدوء الداخلي وقلة الاهتزازات.

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركباها، بالاضافة إلي ان تلك الإصدارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، كيا ريو موديل 2004، وتنتمي ريو لفئة السيارات السيدان .