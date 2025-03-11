لماذا تفضل الكلاب السيارات الكهربائية؟ الإجابة مفاجأة

أثبتت دراسة حديثة أجرتها سكودا أن الكلاب تكون أكثر استرخاءً عند السفر في السيارات الكهربائية مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، وذلك بسبب الهدوء الداخلي وقلة الاهتزازات.

التجربة العلمية على الكلاب

تم اختيار كلب من فصيلة "كوكير سبانيال" يُدعى مانجو، وتم توصيله بجهاز مراقبة القلب أثناء السفر في ثلاث سيارات:

1. سيارة كهربائية (سكودا إلروك)

2. سيارة بنزين

3. سيارة ديزل

النتائج: معدل ضربات قلب أقل في السيارة الكهربائية

البنزين والديزل: ارتفع معدل ضربات القلب من 80 إلى 120-125 نبضة في الدقيقة.

السيارة الكهربائية: ارتفع فقط إلى 100 نبضة في الدقيقة، مما يشير إلى توتر أقل.

بدا مانجو أكثر استرخاءً في السيارة الكهربائية، بينما كان أكثر تشتتًا في السيارات التقليدية.

لماذا تفضل الكلاب السيارات الكهربائية؟

الهدوء الداخلي يقلل من التوتر والقلق لدى الكلاب:

أظهرت البيانات التي سجلها جهاز مراقبة القلب أن مانجو كان أكثر استرخاءً عند السفر في السيارة الكهربائية مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

غياب اهتزازات المحرك يقلل من دوار الحركة:

تعاني بعض الكلاب من دوار الحركة بسبب الاهتزازات التي تنتجها محركات الاحتراق الداخلي.

على العكس من ذلك، تتميز السيارات الكهربائية بمحركات أكثر سلاسة، مما يقلل من الإحساس بالغثيان والتوتر لدى الكلاب أثناء السفر.

الضوضاء المنخفضة تقلل الإزعاج، خاصةً أن الكلاب تمتلك سمعًا أقوى بأربع مرات من البشر:

أوضحت خبيرة سلوك الكلاب آنا ويب أن الكلاب تمتلك سمعًا أقوى بأربع مرات من البشر، مما يجعلها أكثر حساسية للأصوات عالية التردد التي تصدرها محركات البنزين والديزل. هذه الضوضاء قد تسبب توترًا أو قلقًا للكلاب أثناء الرحلات.

كشف استطلاع رأي أن 41% من المالكين يأخذون راحة حيواناتهم الأليفة في الاعتبار عند اختيار سيارتهم القادمة.

إذا كنت تسافر مع كلبك كثيرًا، فقد تكون السيارات الكهربائية خيارًا أفضل، حيث توفر بيئة سفر أكثر راحة وهدوءًا لحيواناتك الأليفة!