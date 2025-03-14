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مسجله كل حاجه فيديو| أرملة حلمى بكرى تكذب الفنانة نادية مصطفى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسجله كل حاجه فيديو| أرملة حلمى بكرى تكذب الفنانة نادية مصطفى

حلمى بكر
حلمى بكر
أسامة علي

نفت سماح القرشى سماح القرشى أرملة الراحل حلمى بكر ما صرحت به الفنانة نادية مصطفى أنها رفضت زيارته له قبل وفاته.

وتابعت سامح القرشى خلال حوارها م برنامج “سابع سما” المذاع على قناة "النهار" قائلة:" أصدقاءه المحترمين فقط الذين كانوا يزوره، منهم الفنان خالد رجب حميدة وعددا من الصحفيين وبعض أعضاء النقابة".

وأكدت سماح القرشى أنه الموسيقار حلمى بكر قبل وفاته كان دائما ما يشكو لها من نقابة المهن الموسيقية.

تعذيب حلمى بكر

وأوضحت أرملة حلمى بكر أن نادية مصطفى اتهمتها بأنها قامت بتعذيب حلمى بكر وكانت لا تطعمه وأنها لم تسمح لها بدخول المنزل.

وأكدت أرملة حلمى بكرى أنها استقبلت نادية مصطفى فى منزلها وقدمت لها واجبها وكل شئ مسجل صوت وصورة.

اخبار التوك شو صدى البلد حلمي بكر أرملة حلمى بكر

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